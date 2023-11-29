Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Наполи» в Лиге чемпионов

Бывший футболист Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Наполи». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 23:00 мск.

«Это две команды, которые я ношу в своём сердце и которые дали мне очень много. Когда смогу, я вернусь в Мадрид. Я впервые буду на стадионе, и это для меня очень важно. Ощущения от выхода на «Бернабеу» — это что-то на другом уровне. Уехав из «Реала», я провёл на этом стадионе товарищеский матч, но сейчас впервые приехал туда с тех пор, как началось строительство. Это потрясающе. Со мной дети, и я собираюсь отвести их в музей.

Моё сердце разделено, но Мадрид может устроить проверку для Неаполя (улыбается).

У «Реала» много травмированных? Знаю, но это очень сложная игра для обеих команд, и «Мадрид» уже прошёл квалификацию. Конечно, «Наполи» играет хорошо, у них хорошая команда, поменялся тренер. Они снова стали командой, но я признаю, что уйти с «Бернабеу» с очками непросто», — приводит слова Каннаваро AS.