Акинфеев: игры ЦСКА и «Спартака» — это бренд нашего футбола. Они будут особняком много лет

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о значимости матчей со «Спартаком» для российского футбола. По его мнению, именно московское дерби стоит особняком — выше всех остальных противостояний в рамках чемпионата страны.

«Матчи ЦСКА — »Спартак" — это бренд российского футбола, как бы кто сейчас ни говорил про другие матчи с другой командой. Но ЦСКА — «Спартак» будет особняком ещё долгие-долгие годы. Ждём с нетерпением матч со «Спартаком». Это всегда заряд бодрости, энергии. Команда на команду! На моей памяти только два матча были тухленькими, все остальные были огненными и красивыми. А когда с болельщиками делали перформансы и баннеры — было вдвойне приятно и круто.

Когда играешь на поле «Спартака», часто слышишь в свой адрес столько всякого «красивого и хорошего». Но при этом ты понимаешь, что реально кайфуешь, потому что там 20 тысяч скандируют твою фамилию, пусть и с какой-то приставкой. Но они так гонят свою команду вперёд", — сказал Акинфеев в документальном сериале от «Спорт-экспресс».