Бабаев — о стыке Акинфеева и Веллитона: некоторые слова не должны были быть произнесены

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился воспоминаниями о столкновении голкипера армейцев Игоря Акинфеева с нападающим «Спартака» Веллитоном в 2011 году. Напомним, после того стыка Акинфеев получил серьёзную травму, а Бабаев назвал Веллитона подонком.

«Была злость, была обида, — вспоминает Бабаев. — Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но не беспочвенно это все произошло. Человек спровоцировал эту ситуацию».

«Но самое главное во всей этой истории, что Игорь не только и это преодолел, но и вернулся, на мой взгляд, еще более сильным, стал мегапрофессионально относиться к режиму, тренировкам. То есть после второй травмы он стал образцом профессионализма, образцом самодисциплины», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».