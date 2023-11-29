Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 20:45 мск

«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 20:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Начало матча — в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка в четырёх матчах группового этапа и занимает последнее место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» с четырьмя очками находится на четвёртой строчке. Столько же очков у «Копенгагена», который идёт вторым. Возглавляет таблицу квартета «Бавария» — 12 очков.

Материалы по теме
Последний шанс «МЮ» зацепиться за плей-офф ЛЧ? Сложнейший матч для команды тен Хага! LIVE
Live
Последний шанс «МЮ» зацепиться за плей-офф ЛЧ? Сложнейший матч для команды тен Хага! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android