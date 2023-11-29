«Оренбург» — «Спартак»: Титков открыл счёт с пенальти на 10-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте полузащитник «Оренбурга» Николай Титков реализовал пенальти.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Даниил Хлусевич (дважды). За «Оренбург» голами отметились Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин.

«Спартак» занял первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав 12 очков. «Оренбург» стал вторым в группе А, заработав 11 очков и уступив первую строчку ЦСКА (11).