Уткульбаев: в «Рубине» мне сказали, что со вчерашнего дня я уволен без объяснения причины

Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о своём уходе из казанского клуба. По словам специалиста, его уволили без объяснения причины.

«На посту главного тренера «Рубина» не проиграл ни одной игры? Да, было такое. Извините, что так получилось (смеется).

Что не устроило руководство клуба? Скажу так: каждый руководитель имеет своё видение ситуации, свои планы. Может быть, они нашли тренера, который мог бы руководить командой в РПЛ, и захотели сразу же предоставить возможность, чтобы он познакомился с командой. Мне же всего лишь объявили: «У нас будет новый главный тренер. Спасибо за работу».

Объяснили ли причину увольнения? Нет, просто вызвали и сказали, что с завтрашнего… со вчерашнего дня в «Рубине» новый главный тренер.

Как я отреагировал? Спокойно. Сказал: «Хорошо, это ваше решение». Как я ещё должен реагировать, когда президент клуба говорит тебе, что ты отстранён? Тренер всегда готов к отставке. Понятно, что результаты могли быть и лучше. И, наверное, неким триггером к шумихе стало то, что мы не смогли обыграть «Велес» (1:1). В наши ворота залетел удар из-за пределов штрафной. Возможно, это и стало толчком к дальнейшим действиям», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».