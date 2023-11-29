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«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Лаксальт, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

«Зенит»: Адамов, Круговой, Родригао, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Сергеев.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» на выезде победило «Зенит» со счётом 3:2. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин (дважды) и Вячеслав Грулёв. За «Зенит» голом отметился Иван Сергеев, ещё один мяч был автоголом Фабиана Бальбуэны.

«Зенит» занял первое место в группе С Пути РПЛ Кубка России, набрав 14 очков. «Динамо» расположилось на второй строчке в группе D, заработав 11 очков и уступив первое место «Спартаку» (12).

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