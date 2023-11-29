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«Особых эмоций не испытываю, тренирую много лет». Маццарри — об игре с «Реалом»

«Особых эмоций не испытываю, тренирую много лет». Маццарри — об игре с «Реалом»
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри поделился ожиданиями от матча 5-го тура группы С Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Особых эмоций не испытываю, тренирую много лет. Я думаю о том, что мне нужно сделать, будь то игры такого уровня или какие-то другие, разницы мало. Мы понимаем, что нам предстоит встретиться с одной из лучших команд мира с великим тренером», — приводит слова Маццарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Наполи».

Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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