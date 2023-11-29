Семак объяснил, почему Вендел пропустит матч Кубка России с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему игрок команды Вендел пропустит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо», который пройдёт 29 ноября.

«Вендел – очень важный для нас игрок. Но, к сожалению, он приболел. Надеюсь, несерьёзно, к следующей игре должен быть готов. Сегодня, к сожалению, не готов», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» на выезде победило «Зенит» со счётом 3:2. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин (дважды) и Вячеслав Грулёв. За «Зенит» голом отметился Иван Сергеев, ещё один мяч был автоголом Фабиана Бальбуэны.

«Зенит» занял первое место в группе С Пути РПЛ Кубка России, набрав 14 очков. «Динамо» расположилось на второй строчке в группе D, заработав 11 очков и уступив первое место «Спартаку» (12).