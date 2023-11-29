Тренер «Наполи» Маццарри: испытываю безграничное уважение к Карло Анчелотти

Главный тренер итальянского «Наполи» Вальтер Маццарри поделился мнением о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Сегодня, 29 ноября, команды сыграют в рамках 5-го тура группы С Лиги чемпионов.

«Я очень хорошо лажу с Карло. Мы и раньше часто разговаривали. Я испытываю к нему безграничное уважение, и он настоящий джентльмен. Он всегда проявлял выдержку и подавал пример на бровке», — приводит слова Маццари официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.