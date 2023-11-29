Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о перепалке с игроком «Оренбурга» Сиваковым

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о перепалке с игроком «Оренбурга» Михаилом Сиваковым в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

«Мы обсуждали два эпизода. Первый — симуляция, а второй — когда игрок соперника рукой хотел забить гол. Это очевидная жёлтая карточка, у нас такая была в матче с «Уралом», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Олег Рябчук получил прямую красную карточку на 40-й минуте. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Ранее, на 10-й минуте, счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовав пенальти. Ответный матч команд пройдёт в марте 2024 года в Москве.