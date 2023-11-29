Перед матчем между «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед» прошёл серьёзный ливень

Сегодня, 29 ноября, состоится встреча 5-го тура группы А между стамбульским «Галатасараем» и английским «Манчестер Юнайтед». Перед матчем прошёл серьёзный ливень. Инспекторы пытались катить мяч по газону, и им не понравилось его состояние. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, игра состоится на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка в четырёх матчах группового этапа и занимает последнее место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» с четырьмя очками находится на третьей строчке. Столько же очков у «Копенгагена», который идёт вторым. Возглавляет таблицу квартета «Бавария» — 12 очков.