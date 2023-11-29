«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка России

Закончился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра завершилась ничейным исходом — 1:1.
На восьмой минуте матча защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отправил мяч в свои ворота. Спустя 25 минут нападающий армейцев Антон Заболотный сравнял счёт, отличившись с передачи Аббосбека Файзуллаева. Во втором тайме команды голов не забили — 1:1.
Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года. Он пройдёт в Москве, на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене».
- 29 ноября 2023
-
20:46
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:14
-
20:13
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:40
-
19:27
-
19:24
-
19:11
-
19:08
-
19:05
-
18:55
-
18:55
-
18:55
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:38
-
18:36
-
18:35
-
18:32