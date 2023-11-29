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Ростов — ЦСКА 1:1, результат 1-го матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 29 ноября 2023 года

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка России
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Закончился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра завершилась ничейным исходом — 1:1.

На восьмой минуте матча защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отправил мяч в свои ворота. Спустя 25 минут нападающий армейцев Антон Заболотный сравнял счёт, отличившись с передачи Аббосбека Файзуллаева. Во втором тайме команды голов не забили — 1:1.

Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года. Он пройдёт в Москве, на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Набабкин – 8'     1:1 Заболотный – 33'    
Удаления: нет / Мойзес – 77'
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