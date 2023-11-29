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Сергей Семак: по слухам, «Зенит» должны пополнить человек 20

Сергей Семак: по слухам, «Зенит» должны пополнить человек 20
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:1) заявил, что, по слухам, команду должны пополнить человек 20.

«По поводу трансферных новостей — человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость — усилимся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января 2024 года, а закроется 22 февраля.

Напомним, нынешним летом «Зенит» подписал Ду Кейроса, Марио Фернандеса, Никиту Гойло, Ярослава Михайлова, Дениса Адамова, Вильсона Изидора, Александра Коваленко, Густаво Мантуана, Страхиню Ераковича и Педро.

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