Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» забили шесть мячей и сыграли вничью в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» забили шесть мячей и сыграли вничью в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группы А Лиги чемпионов между стамбульским «Галатасараем» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Встречу обслужила испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 11-й минуте матча аргентинец Алехандро Гарначо открыл счёт и вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд с передачи Бруну Фернандеша. Спустя лишь семь минут Фернандеш увеличил преимущество манкунианцев. Ассист на счету Люка Шоу. На 29-й минуте полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш отыграл один мяч, забив прямым ударом со штрафного.

На 55-й минуте шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей вернул преимущество в два мяча с передачи Аарона Ван-Биссаки. Спустя семь минут Зиеш снова поразил ворота Андре Онана прямым ударом со штрафного. Помог «привоз» вратаря. На 71-й минуте полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу сравнял счёт. Голевая в активе Зиеша.

«Галатасарай» поднялся на вторую строчку группы А, набрав пять очков в пяти играх. «Манчестер Юнайтед» находится на последнем месте в квартете. У подопечных Эрика тен Хага четыре очка после аналогичного количества встреч.

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Гарначо – 11'     0:2 Фернандеш – 18'     1:2 Зиеш – 29'     1:3 Мактоминей – 55'     2:3 Зиеш – 62'     3:3 Актюркоглу – 71'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android