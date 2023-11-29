«Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» забили шесть мячей и сыграли вничью в Лиге чемпионов

Завершился матч 5-го тура группы А Лиги чемпионов между стамбульским «Галатасараем» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Встречу обслужила испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 11-й минуте матча аргентинец Алехандро Гарначо открыл счёт и вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд с передачи Бруну Фернандеша. Спустя лишь семь минут Фернандеш увеличил преимущество манкунианцев. Ассист на счету Люка Шоу. На 29-й минуте полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш отыграл один мяч, забив прямым ударом со штрафного.

На 55-й минуте шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей вернул преимущество в два мяча с передачи Аарона Ван-Биссаки. Спустя семь минут Зиеш снова поразил ворота Андре Онана прямым ударом со штрафного. Помог «привоз» вратаря. На 71-й минуте полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу сравнял счёт. Голевая в активе Зиеша.

«Галатасарай» поднялся на вторую строчку группы А, набрав пять очков в пяти играх. «Манчестер Юнайтед» находится на последнем месте в квартете. У подопечных Эрика тен Хага четыре очка после аналогичного количества встреч.