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«Реал» Мадрид — «Наполи»: команды обменялись голами в течение двух минут

«Реал» Мадрид — «Наполи»: команды обменялись голами в течение двух минут
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречаются испанский «Реал» и итальянский «Наполи». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1-й тайм
2 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Симеоне – 9'     1:1 Родриго – 11'     2:1 Беллингем – 22'    

«Наполи» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу нападающего Джованни Симеоне. Однако уже спустя минуту форвард «Реала» Родриго Гоэс восстановил равенство на табло — 1:1.

На данный момент «Реал» набрал 12 очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Наполи» с семью очками находится на второй строчке. «Брага» набрала три очка и занимает третье место, сохраняя шансы на выход из группы. Замыкает таблицу квартета «Унион Берлин» — одно очко.

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