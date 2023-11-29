Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем стал первым игроком «Реала», забившим в первых 4 матчах за клуб в Лиге чемпионов

Беллингем стал первым игроком «Реала», забившим в первых 4 матчах за клуб в Лиге чемпионов
Комментарии

Английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал первым игроком в истории, отметившимся голами в первых четырёх матчах за клуб в Лиге чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал La Saeta Rubia.

Беллингем забил второй мяч в ворота итальянского «Наполи» в матче 5-го тура группы С Лиги чемпионов. Давид Алаба выполнил блестящий кросс в штрафную, там Беллингем отклеился от соперника и головой расстрелял голкипера. На данный момент завершён первый тайм. «Реал» ведёт в счёте — 2:1.

Напомним, команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Симеоне – 9'     1:1 Родриго – 11'     2:1 Беллингем – 22'     2:2 Замбо Ангисса – 47'     3:2 Пас – 84'     4:2 Хоселу – 90+4'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android