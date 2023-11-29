Беллингем стал первым игроком «Реала», забившим в первых 4 матчах за клуб в Лиге чемпионов

Английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал первым игроком в истории, отметившимся голами в первых четырёх матчах за клуб в Лиге чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал La Saeta Rubia.

Беллингем забил второй мяч в ворота итальянского «Наполи» в матче 5-го тура группы С Лиги чемпионов. Давид Алаба выполнил блестящий кросс в штрафную, там Беллингем отклеился от соперника и головой расстрелял голкипера. На данный момент завершён первый тайм. «Реал» ведёт в счёте — 2:1.

Напомним, команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.