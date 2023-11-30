Тен Хаг — о 3:3 с «Галатасараем»: виден стиль «МЮ» — активный и смелый. Я очень рад

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде сыграла вничью с турецким «Галатасараем» (3:3).

«Мы вели в счёте, а потом резко потеряли преимущество. Я доволен тем, как мы играли. Однако мне необходимо покритиковать команду за игру в обороне. Мы не должны так часто ошибаться у своих ворот. Нам нужно извлечь уроки из сегодняшнего матча.

В целом я очень рад, потому что виден стиль этой команды – активный, динамичный и смелый. Я был доволен игрой, потому что мы создали много моментов. С другой стороны, остался определённый осадок, так как мы должны были выиграть этот матч.

Кто виноват в том, что команда упускает преимущество? Всегда я. Только я несу за это ответственность. Мы движемся в правильном направлении. Я знаю, что в долгосрочной перспективе мы добьёмся успеха», – приводит слова тен Хага BBC.

После матча 5-го тура «Галатасарай» поднялся на вторую строчку группы А, набрав пять очков в пяти играх. «Манчестер Юнайтед» находится на последнем месте в квартете. У подопечных Эрика тен Хага четыре очка после аналогичного количества встреч.