Уорнок: Онана подвёл «Манчестер Юнайтед». Он должен лучше занимать позицию

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Уорнок раскритиковал голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана после нескольких ошибок, которые тот допустил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).

«Не думаю, что Онана имеет право пропускать в ближний угол. Он должен лучше занимать позицию на линии ворот.

Сегодня он подвёл свою команду, и мне неприятно говорить об этом. В матчах такого масштаба нужно играть на порядок лучше», – приводит слова Уорнока BBC.

После сегодняшнего матча «Галатасарай» поднялся на вторую строчку группы А, набрав пять очков в пяти играх. «Манчестер Юнайтед» находится на последнем месте в квартете. У подопечных Эрика тен Хага четыре очка после аналогичного количества встреч.