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Реал Мадрид — Наполи. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал» вырвал победу у «Наполи» в концовке домашнего матча Лиги чемпионов

«Реал» вырвал победу у «Наполи» в концовке домашнего матча Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались испанский «Реал» и итальянский «Наполи». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал» в концовке матча забил два мяча и вырвал победу у «Наполи» — 4:2.

«Наполи» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу нападающего Джованни Симеоне. Однако уже спустя минуту форвард «Реала» Родриго Гоэс восстановил равенство на табло. На 22-й минуте голом отметился хавбек хозяев Джуд Беллингем. Сразу после перерыва неаполитанцы сравняли счёт благодаря мячу Андре Замбо Ангисса.

В концовке второго тайма, на 84-й минуте, «Реал» снова вышел вперёд — отличился полузащитник Николас Пас. Спустя ещё 10 минут форвард мадридцев Хоселу поставил точку в матче — 4:2.

На данный момент «Реал» набрал 15 очков в пяти матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Наполи» с семью очками находится на второй строчке. «Брага» набрала четыре очка и занимает третье место, сохраняя шансы на выход из группы. Замыкает таблицу квартета «Унион Берлин» — одно очко.

Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Симеоне – 9'     1:1 Родриго – 11'     2:1 Беллингем – 22'     2:2 Замбо Ангисса – 47'     3:2 Пас – 84'     4:2 Хоселу – 90+4'    
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