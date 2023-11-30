Тен Хаг высказался об ошибках голкипера Онана в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об ошибках голкипера Андре Онана в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).
«Андре в порядке. Как я уже сказал, дело не в отдельных людях. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут иметь значение, и вы берёте на себя ответственность за это, но дело всегда в команде.
Эта команда хороша, все игроки в составе хороши и заслуживают лучшего, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед», потому что они блестящие игроки. И это важно для всей команды», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов, набрав четыре очка.
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