Тен Хаг высказался об ошибках голкипера Онана в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об ошибках голкипера Андре Онана в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).

«Андре в порядке. Как я уже сказал, дело не в отдельных людях. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут иметь значение, и вы берёте на себя ответственность за это, но дело всегда в команде.

Эта команда хороша, все игроки в составе хороши и заслуживают лучшего, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед», потому что они блестящие игроки. И это важно для всей команды», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов, набрав четыре очка.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: