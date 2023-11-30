Стали известны 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 29 ноября, прошёл второй игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

По итогам матчей дня определились два новых участника плей-офф Лиги чемпионов. Ими стали «Арсенал» и ПСВ.

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», мадридский «Реал», «РБ Лейпциг», Атлетико», «Барселона», дортмундская «Боруссия» и итальянский «Лацио».

Заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов состоится 12-13 декабря соответственно.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0. Для «горожан» эта победа стала первой в истории в Лиге чемпионов.