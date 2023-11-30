Главный тренер «Галатасарая»: мы могли выиграть, но и ничья — неплохой результат

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Наш процент владения мячом в матче составил 58, и мы много раз выходили на голевые позиции. Могли забить больше.
«Манчестер Юнайтед» – одна из самых авторитетных и успешных команд Премьер-лиги, и в двух матчах с ней мы забили шесть мячей. Мы могли выиграть, но и ничья – неплохой для нас результат», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.
После пяти туров «Галатасарай» занимает третье место с пятью очками в группе А с «Баварией» (13 очков), «Копенгагеном» (5 очков) и «Манчестер Юнайтед» (4 очка).
В заключительном матче групповой стадии команда Бурука сыграет с «Копенгагеном». Встреча на стадионе «Паркен» состоится 12 декабря.
- 30 ноября 2023
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