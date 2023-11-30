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Игрок «Палмейраса» Артур нанял новых менеджеров, которые вступили в переговоры с «Зенитом»

Игрок «Палмейраса» Артур нанял новых менеджеров, которые вступили в переговоры с «Зенитом»
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Крайний нападающий «Палмейраса» Артур нанял новых представителей, которые уже успели вступить в переговоры с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает журналист Хорхе Никола в социальной сети X (ранее Twitter).

Теперь делами 25-летнего бразильца заведует группа агента Пауло Питомбейра, который представляет интересы таких игроков, как Артур Кабрал и Жоао Виктор из «Бенфики». Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению Артура за € 18 млн. В нынешнем сезоне атакующий футболист провёл 55 матчей за «Палмейрас», отметившись в них 13 голами и тремя результативными передачами.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость 25-летнего Артура в € 10 млн. Действующий контракт бразильца с «Палмейрасом» рассчитан до конца декабря 2027 года.

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Источник: «Зенит» близок к подписанию вингера «Палмейраса» Артура за € 18 млн
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