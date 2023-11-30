Радченко: поражение «Зенита» от «Динамо» некритичное. В Санкт-Петербурге будет по-другому

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о результате первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 между сине-бело-голубыми и московским «Динамо». Напомним, «Зенит» проиграл со счётом 0:1, игра проходила в Москве. Ответный матч состоится после зимней паузы в сезоне в Санкт-Петербурге.

«В поражении «Зенита» от «Динамо» нет ничего критичного. Теперь нужно делать выводы. Сейчас есть ощущение, что «Динамо» стало самым неудобным соперником для «Зенита». Даже трудно сказать, почему так случается. Повторюсь, нужно делать выводы, почему так происходит. Но я уверен, что в Санкт-Петербурге будет совершенно другая игра», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.