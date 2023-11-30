Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль: Захарян отлично сыграл с «РБ Зальцбург»

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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль похвалил хавбека команды Арсена Захаряна за выступление в матче группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Зальцбург» (0:0).

«Я очень доволен игрой команды. Все справились хорошо, а Захарян — особенно. Он провёл матч на отличном уровне», — приводит слова Альгуасиля издание Mundo Deportivo.

Накануне, 29 ноября, «Реал Сосьедад» сыграл вничью с австрийским «РБ Зальцбург» (0:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Арсен Захарян появился в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна и провёл на поле всю игру.

После пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» возглавляет группу D с 11 очками. «РБ Зальцбург» – на третьей строчке с четырьмя очками. На второй строчке находится «Интер» с 11 очками. Последнюю, четвёртую позицию занимает «Бенфика» с одним очком.

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