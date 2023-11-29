Агент Тюкавина: не хочу, чтобы было как с Захаряном

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, клубы из каких стран интересуются его клиентом.

«Приезжали из Италии. Если точнее, то скаут был из Нидерландов, но занимается он именно Италией. Люди приезжали в Москву, общались — но такие дела любят тишину. Не хочу, чтобы было как с Захаряном. То одни хотят, то другие. А почему никуда не едет? Начинается обратная реакция. Могут подумать, что склонен к травмам или ещё что-то. Предложения поступают, но мы хотим хотя бы до лета спокойно доиграть, а там посмотрим», — рассказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Он прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 8 млн. В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 20 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.