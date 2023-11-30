Шунин: рад, что сыграл за «Динамо» столько же матчей, сколько провёл Лев Яшин

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о достижении отметки в 358 проведённых матчей за бело-голубых.

«Мне, конечно, очень приятно, что я сравнялся с Львом Ивановичем Яшиным, величайшим вратарём всех времён. Когда-то я просто мечтал выйти на футбольное поле, а сегодня уже сыграл достаточно огромное количество матчей за свой любимый клуб. Я очень благодарен клубу за то, что мне даётся возможность играть, я, конечно, каждые матчи и тренировки отдаюсь на максимум, чтобы прогрессировать, не останавливаться, помогать команде.

Надеюсь, что дальше будет больше, будут ещё матчи, на сегодняшний день я очень рад, что смог сыграть столько же матчей, сколько сыграл в своё время Лев Иванович Яшин. Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Ивановичем Яшиным, в плане сыгранных матчей — да, но в плане всего остального, конечно, он является величайшим вратарём. Хотелось бы, чтобы я когда-нибудь таким стал, но уже, наверное, этого не получится. Плюс много разных моментов есть, почему я не могу стать таким великим, как он. Поэтому классно, что сыграл столько же матчей, будем двигаться дальше», — приводит слова Шунина ТАСС.