Шунин: даже когда играли в меньшинстве с «Зенитом», не было ощущения, что нас меньше

Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о победе над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Сложно сказать, за счёт чего обыгрываем «Зенит» уже второй раз в сезоне. Мы просто готовимся к соперникам. Если говорить о сегодняшней игре, то мы были одним целым на поле, бились друг за друга. Болельщики, которых было сегодня очень много, гнали нас вперёд. Замены, которые сделал главный тренер, тоже сказались. Тюкавин устал, получил повреждение и Смолов, который вышел на замену, – очень помог нам. Даже когда мы играли в меньшинстве, не было ощущения, что нас меньше на поле. В какой-то момент я об этом подумал. Мы не опустились назад, не стали отбиваться и выбивать мячи. Мы стали играть в свой футбол и даже в меньшинстве смогли забить.

Нет смысла говорить о нашей 10-матчевой беспроигрышной серии. Главное – набирать очки. Понятно, что не проигрывать очень приятно. К каждому матчу мы готовимся, отталкиваясь от соперника. Это большая работа тренерского штаба и всех ребят.

Думаю, что вся борьба в противостоянии с «Зенитом» ещё впереди. В этом раунде два матча, и мы ещё ничего не сделали, на самом деле. Впереди нас ждёт тяжёлая ответная игра, но она состоится уже в следующем году», — приводит слова Шунина «Евро-Футбол.Ру».