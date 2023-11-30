Григорьянц: если бы Кордоба показал жест одноклубнику, дисквалификация не была бы меньше

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц высказался о дисквалификации нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Если бы Кордоба показал жест одноклубнику или иным лицам, то это тоже наказание. Дисквалификация не была бы меньше. Кордоба практически один участвовал в заседании, только с переводчиком. Юристов «Краснодара» не было», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее стало известно, что Кордоба дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес судьи после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Уралом». «Быки» после 16 туров чемпионата располагаются на втором месте турнирной таблицы, набрав 32 очка.