«Схватился за пах и потряс». В КДК объяснили, почему признали жест Кордобы оскорбительным

В Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза объяснили, почему признали жест нападающего «Краснодара» Джона Кордобы оскорбительным.

«Штраф назначен, потому что жест был в отношении официального лица. Кордоба говорил, что показывал жест и в других странах, но наказания не было. Но есть международное обозначение жестов, в котором это является оскорблением. Извинения он не приносил. Кордоба может обжаловать и дисквалификацию, и штраф.

У нас нет доказательств жестов Кордобы в других странах. Можно найти в интернете международную классификацию жестов. Там есть и пристойные, и непристойные.

Он схватился за пах и потряс им. Этот жест трактуется как унизительный и оскорбительный. Петросян сказал, что Кордоба показал этот жест, смотря на него. Но потом он убежал в раздевалку», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее стало известно, что Кордоба дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес судьи после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Уралом». «Быки» после 16 туров чемпионата располагаются на втором месте турнирной таблицы, набрав 32 очка.