«Там сложно и тяжело». Наир Тикнизян — об игре футболистов РПЛ в Европе

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал слухи о своём возможном переходе в европейские клубы, а также высказался о трансфере 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Была информация, что итальянские скауты смотрели за моей игрой против Уэльса и Хорватии. Это как-то мотивировало? Про это ничего не знаю. Если даже кто-то приедет, я стараюсь не обращать внимания, абстрагироваться и выполнять свою работу на футбольном поле. Если буду жить информацией из прессы, то это негативно скажется на мне. Моя первоочередная задача – помочь сборной Армении добиться положительного результата.

Были разговоры про возможный трансфер в «Реал Сосьедад» летом. Общаюсь ли с Арсеном Захаряном и что думаю о том, что он там не играет? С Арсеном я не общаюсь. Про «Сосьедад» ничего не знаю, со мной никто не связывался. Как были слухи, так ими и остались.

Знак ли это, что в Европе очень сложно? И, может, не так уж плохо в РПЛ? Естественно, там сложно и тяжело. Но если туда попасть, адаптироваться под скорость футбола, нагрузки, то можно очень сильно прибавить. Опять же, вспомним мои слова про зону комфорта. Любому игроку из РПЛ в Испании будет некомфортно. Только в таких условиях можно расти, когда ты адаптируешься к чему-то тяжёлому, стараешься изо всех сил и достаёшь из себя все ресурсы», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, российский полузащитник перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 12 матчах за «Реал Сосьедад» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.