Энрикес: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — очень много сильных команд в РПЛ

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес оценил уровень Российской Премьер-Лиги, а также высказался о сильных командах чемпионата.

«Есть очень много сильных команд в чемпионате. «Спартак», «Зенит». «Локомотив» также играет хорошо — правда много сильных. Поэтому меня удивил уровень чемпионата. Я не ожидал такого», — приводит слова Энрикеса Metaratings.

Напомним, в данный момент «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 16 матчах. Следующий матч в рамках чемпионата России калининградцы проведут в Воронеже, где встретятся с местным «Факелом» в рамках матча 17-го тура чемпионата. Встреча пройдёт 2 декабря, в 14:00 по московскому времени.