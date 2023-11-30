Энрикес: матч со «Спартаком» был чем-то новым, никогда не играл в настолько снежную погоду

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился впечатлениями от снежного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2), а также рассказал, как проходит его адаптация в калининградском клубе.

«Я полностью адаптировался. Матч со «Спартаком», конечно, был чем-то новеньким для меня. Я, конечно, играл в снежную погоду, но не настолько снежную! Но это прекрасный опыт, который подготовит меня к следующим матчам в подобных условиях намного лучше. Сказалась ли погода на результате? Условия были для всех равными. Мы точно не проиграли конкретно из-за этого. Это не оправдание. В остальном я себя чувствую прекрасно. Мне нравится российский футбол, лига. Чувствую, что я адаптировался», — приводит слова Энрикеса Metaratings.

Напомним, в данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 16 матчах.