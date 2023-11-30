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«Рейнджерс» — «Арис»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«Рейнджерс» — «Арис»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 30 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встретятся шотландский «Рейнджерс» и кипрский «Арис». Игра пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис».

Лига Европы . Группа C. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Арис
Лимасол, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Рейнджерс» набрал семь очков в четырёх матчах. Шотландская команда идёт на втором месте в турнирной таблице своей группы в Лиге Европы. «Арис» набрал три очка в аналогичном количестве игр — кипрская команда занимают четвёртую строчку в квартете. На третьем месте чешская «Спарта» (4 очка), на первом — испанский «Бетис» (9 очков).

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