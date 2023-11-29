«Рейнджерс» — «Арис». Александр Кокорин провалит задание

В случае поражения «лёгкая бригада» лишится шансов на выход в плей-офф турнира. Судя по всему, оно неизбежно!

30 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «джерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «лёгкой бригады» оценён экспертами в 9.70. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис» 30 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Рейнджерс» — «Арис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис» (30.11.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиги Европы. 30 ноября состоится множество встреч 5-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Айброкс» в Глазго «Рейнджерс» примет «Арис» из Лимасола. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Джерс» не лучшим образом, по собственным меркам, начали сезон. Они потеряли много очков в стартовых семи турах в чемпионате Шотландии, а также неудачно выступили в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» вылетели, уступив в раунде плей-офф ПСВ из Эйндховена (2:2 и 1:5).

В Лиге Европы результаты тоже так себе. Светло-синие победили только «Бетис» (1:0) и пражскую «Спарту» (2:1). Также они сыграли с чехами вничью — 0:0 и уступили на выезде «Арису» (1:2). Руководство клуба из Глазго решило, что нужно срочно что-то менять. Оно отправило в отставку Майкла Била и пригласило на его должность бывшего главного тренера «Монако» Филиппа Клемана.

Сразу после назначения наставник заявил, что ему не терпится приступить к работе. Он подчеркнул, что намеревается создать лучшую и победоносную серию «Рейнджерс». Пока что у бельгийского специалиста всё получается. В последних пяти турах в первенстве его подопечные не потерпели ни одного поражения.

Ничья всего одна — с «Абердином» (1:1). Победили «джерс» сначала «Хайберниан» (4:0) и «Хартс» (2:1), а затем «Данди» (5:0) и «Ливингстон» (2:0). Не последнюю роль в успехах сыграл ощутимо прибавивший при Клемане защитник Джеймс Тавернье. Он забил в каждом из четырёх последних матчей, а также отдал одну результативную передачу.

Прогресс Тавернье — отнюдь не случайность. Клеман прекрасно умеет раскрывать таланты, улучшать физическое состояние футболистов, а также добиваться их индивидуального прогресса. В частности благодаря его стараниям Александр Головин стал полноценным лидером «Монако» и одним из лучших игроков Лиги 1.

У «Ариса» намного меньше ресурсов, а также ниже уровень первенства, чем у команды из Глазго. Подопечные Алексея Шпилевского возглавляют турнирную таблицу чемпионата Кипра. В 12 встречах они потерпели только два поражения и дважды сыграли вничью.

В Лиге Европы дела у «лёгкой бригады» идут не так здорово. Она уступила «Спарте» (2:3) и «Бетису» (0:1 и 1:4). Клуб из Лимасола расположился на последнем месте в турнирной таблице. Для того чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира, ему позарез нужна победа в грядущем матче.

Удастся ли «Арису» совершить сенсацию и ещё раз обыграть «Рейнджерс»? Маловероятно. В первом матче подопечные Шпилевского победили по большей части за счёт того, что светло-синие продемонстрировали крайне невнятный футбол, причём как в обороне, так и в нападении.

Это не отменяет того факта, что «лёгкая бригада» сыграла очень дисциплинированно и реализовала свои моменты. Однако разница в классе, даже несмотря на невнятную игру «Рейнджерс», бросалась в глаза. О многом говорит тот факт, что главной звездой клуба из Лимасола является Александр Кокорин, переход в «Фиорентину» которого стал одним из худших трансферов в истории итальянского футбола.

В «Арисе» россиянин реанимировал карьеру. Отец Алексея Шпилевского — Николай — отметил, что был на тренировке и видел, что класс Кокорина неоспорим. Он подчеркнул, что Александр делает команду сильнее, а также находится в состоянии, когда готов играть на максимуме.

В этом сезоне Кокорин принял участие в девяти встречах во всех официальных турнирах, в которых записал на свой счёт два мяча. Вряд ли его стараний хватит для того, чтобы «Арис» избежал поражения в грядущем матче. Поставить на победу «Рейнджерс» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Немаловажно, что встреча состоится в Глазго. Во-первых, это придаст уверенности и мотивации прибавившим при Клемане «джерс». Во-вторых, на выезде «лёгкая бригада» зачастую много пропускает. Во всех четырёх последних матчах в еврокубках в гостях она потерпела поражения — с общим счётом 5:11.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис» 30 ноября 2023 года

Смена главного тренера благоприятно отразилась на «Рейнджерс». Заметно повысилась результативность команды, а также улучшился настрой. Вполне вероятно, «Арис» ещё поборется с пражской «Спартой» за выход в плей-офф Лиги конференций, но в Лигу Европы ему путь закрыт. У «лёгкой бригады» слишком мало резервов. Разница в классе очень велика.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 2.5 мяча за 1.81.