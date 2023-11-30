«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в матче 5-го тура Лиги Европы

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Аталанта» и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск.

На 8-й минуте первого тайма форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка отправил мяч в сетку ворот Адана, однако этот гол был не засчитан из-за положения «вне игры». На 23-ф минуте 24-летнему нападающему всё же удалось забить гол в рамках правил и вывести свою команду вперёд. Гости сравняли счёт на 56-й минуте благодаря действиям англичанина Маркуса Эдвардса.

Российский полузащитник итальянцев Алексей Миранчук появился на поле на 69-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Благодаря этой ничьей «Аталанта» набрала 11 очков и обеспечила себе выход из группы. «Спортинг» с восемью очками идёт на втором месте.