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«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в матче 5-го тура Лиги Европы

«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в матче 5-го тура Лиги Европы
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Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Аталанта» и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск.

На 8-й минуте первого тайма форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка отправил мяч в сетку ворот Адана, однако этот гол был не засчитан из-за положения «вне игры». На 23-ф минуте 24-летнему нападающему всё же удалось забить гол в рамках правил и вывести свою команду вперёд. Гости сравняли счёт на 56-й минуте благодаря действиям англичанина Маркуса Эдвардса.

Российский полузащитник итальянцев Алексей Миранчук появился на поле на 69-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Благодаря этой ничьей «Аталанта» набрала 11 очков и обеспечила себе выход из группы. «Спортинг» с восемью очками идёт на втором месте.

Лига Европы . Группа D. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Скамакка – 23'     1:1 Эдвардс – 56'    
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