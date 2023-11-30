«Будё-Глимт» Хайкина разгромил «Лугано» и обеспечил себе выход из группы Лиги конференций

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и швейцарский «Лугано». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Хозяева одержали победу с разгромным счётом — 5:2.

На 40-й минуте первый гол в матче забил форвард норвежцев Амаль Пеллегрино. На 52-й минуте полузащитник Сондре Брунстад увеличил преимущество «Будё-Глимт» до двух мячей. Третий мяч хозяев в свой активе записал Патрик Берг, поразивший ворота гостей на 65-й минуте. Спустя четыре минуты форвард «Лугано» Жан Целар отыграл один мяч. На 78-й минуте Пеллегрино формил дубль, сделав счёт 4:1. На 86-й минуте Борис Бабич забил второй гол гостей. Последний мяч был забит на 88-й минуте, его автором стал 23-летний Оскар Капскармо.

Российский голкипер норвежцев Никита Хайкин пропускал матч из-за травмы.

После этой победы в активе «Будё-Глимт» стало десять оков. Команда обеспечила себе участие в весенней части турнира. «Лугано» с четырьмя очками располагается на третьем месте.