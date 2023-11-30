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«Будё-Глимт» Хайкина разгромил «Лугано» и обеспечил себе выход из группы Лиги конференций

«Будё-Глимт» Хайкина разгромил «Лугано» и обеспечил себе выход из группы Лиги конференций
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Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и швейцарский «Лугано». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Хозяева одержали победу с разгромным счётом — 5:2.

На 40-й минуте первый гол в матче забил форвард норвежцев Амаль Пеллегрино. На 52-й минуте полузащитник Сондре Брунстад увеличил преимущество «Будё-Глимт» до двух мячей. Третий мяч хозяев в свой активе записал Патрик Берг, поразивший ворота гостей на 65-й минуте. Спустя четыре минуты форвард «Лугано» Жан Целар отыграл один мяч. На 78-й минуте Пеллегрино формил дубль, сделав счёт 4:1. На 86-й минуте Борис Бабич забил второй гол гостей. Последний мяч был забит на 88-й минуте, его автором стал 23-летний Оскар Капскармо.

Российский голкипер норвежцев Никита Хайкин пропускал матч из-за травмы.

После этой победы в активе «Будё-Глимт» стало десять оков. Команда обеспечила себе участие в весенней части турнира. «Лугано» с четырьмя очками располагается на третьем месте.

Лига конференций . Группа D. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
5 : 2
Лугано
Лугано, Швейцария
1:0 Пеллегрино – 40'     2:0 Брунстад – 52'     3:0 Берг – 65'     3:1 Целар – 69'     4:1 Пеллегрино – 78'     4:2 Бабич – 86'     5:2 Kapskarmo – 88'    
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