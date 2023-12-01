ПАОК с Оздоевым обыграл «Айнтрахт» в матче ЛК и обеспечил себе первое место в группе G

В четверг, 30 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» и греческий ПАОК. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал защитник греческой команды Томаш Кедзёра. Хозяева поля смогли отыграть уже через две минуты. Отличился египетский нападающий Омар Мармуш. Победу ПАОКу принёс гол серба Андрии Живковича.

Российский полузащитник греческой команды Магомед Оздоев в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте. Результативными действиями футболист не отметился.

Благодаря этой победе ПАОК набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в группе G. «Анйтрахт» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице.