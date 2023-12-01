Стал известен состав женской сборной России на матч с Парагваем

Сегодня, 1 декабря, состоится товарищеский матч, в котором встретятся женские сборные Парагвая и России. Команды играют на стадионе Национального центра женского футбола в городе Ипан, Парагвай. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 по московскому времени.

Стартовый состав:

Россия: Гриченко, Абдуллина, Беломытцева, Жаркова, Смирнова Н., Козлова, Шеина, Якупова, Петрова, Бизенкова.

Основная женская сборная России под руководством Юрия Красножана проведёт две встречи с командой Парагвая 1 декабря и 3 декабря.

Команды отправились в Южную Америку 25 ноября, а вернутся в Россию 5 декабря. Ранее в октябре женская национальная команда, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырёх встреч, ещё одна игра завершилась вничью.