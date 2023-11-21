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Женские сборные России проведут матчи в Парагвае

Женские сборные России проведут матчи в Парагвае
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Национальная, молодёжная U19 и юниорская U17 женские команды сыграют по два товарищеских матча со сборными Парагвая, сообщается на официальном сайте РФС.

Основная женская сборная России под руководством Юрия Красножана проведёт встречи с командой Парагвая 30 ноября и 3 декабря. Возглавляемые Валентином Гаввой молодёжная и юниорская сборные сыграют 1 и 4 декабря. Все шесть матчей примет Национальный центр женского футбола в городе Ипане.

Команды отправятся в Южную Америку 25 ноября, вернутся в Россию 5 декабря. Ранее в октябре женская национальная команда, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырёх встреч, ещё одна игра завершилась вничью.

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