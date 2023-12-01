Клопп — о разгроме в матче с ЛАСКом в Лиге Европы: некоторые моменты мне не понравились

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с ЛАСКом (4:0).

«Самое главное, что мы лидируем в группе, и это не изменится. Было много хороших моментов, а некоторые мне не очень понравились. Мы постоянно говорим, что нам нужно расти и развиваться. Был хороший футбол, но эту игру нужно было закончить до перерыва. При счёте 2:0 и 3:0 мы немного открыли игру и у них появились шансы. Победить со счетом 4:0 – это фантастика», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

После этого матча «Ливерпуль» гарантировал себе первое место в группе, записав в свой актив 12 очков. В заключительном туре «Ливерпуль» встретится с «Юнионом».

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