Лига конференций, 30 ноября: результаты игрового дня и турнирная таблица

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В четверг, 30 ноября, состоялся игровой день 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.

30 ноября, результаты игрового дня Лиги конференций:

Группа A

«Олимпия» (Словения) — «Лилль» (Франция) — 0:2.

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Слован» (Словакия) — 1:2.

Группа B

«Брейдаблик» (Исландия) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 1:2.

«Гент» (Бельгия) — «Заря» (Украина) — 4:1.

Группа C

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Зг (Хорватия) — 0:2.

«Балкани» (Косово) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 0:1.

Группа D

«Бешикташ» (Турция) — «Брюгге» (Бельгия) — 0:5.

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лугано» (Швейцария) — 5:2.

Группа E

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 1:0.

«Астон Вилла» (Англия) — «Легия» (Польша) — 2:1.

Группа F

«Фиорентина» (Италия) — «Генк» (Бельгия) — 2:1.

«Чукарички» (Сербия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:2.

Группа G

ХИК (Финляндия) — «Абердин» (Шотландия) — 2:2.

«Айнтрахт» Ф (Германия) — ПАОК (Греция) — 1:2.

Группа H

«Спартак» Тр (Словакия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:2.

«Норшелланн» (Дания) — «Фенербахче» (Турция) — 6:1.

Матчи заключительного 6-го тура пройдут 14 декабря.