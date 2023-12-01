Стали известны 12 участников плей-офф Лиги конференций

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четверг, 30 ноября, прошёл игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2023/2024. По итогам матчей дня стали известны 12 участников плей-офф турнира из 24-х.

ПАОК (Греция) и «Виктория Пльзень» (Чехия) гарантировали себе первые места в группе и прямой выход в 1/8 финала.

«Астон Вилла» (Англия), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Брюгге» (Бельгия), «Фиорентина» (Италия), «Гент» (Бельгия), «Лилль» (Франция), «Маккаби» Т-А (Израиль) и «Слован» (Словакия) точно сыграют в плей-офф Лиги конференций, но ещё неизвестно, с какого раунда они начнут выступления.

«Айнтрахт» Ф (Германия) гарантированно стал вторым в группе и вышел в 1/16 финала (нокаут-раунд плей-офф). С той же стадии турнира продолжит борьбу «Серветт» (Швейцария), гарантировавший себе третье место в группе в Лиге Европы.

Заключительный тур групповой стадии Лиги конференций пройдёт 14 декабря.