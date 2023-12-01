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Капитан «МЮ» Фернандеш прокомментировал ошибки голкипера Онана в матче с «Галатасараем»

Капитан «МЮ» Фернандеш прокомментировал ошибки голкипера Онана в матче с «Галатасараем»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об ошибках голкипера Андре Онана в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).

«Он знает, как справляться с такими моментами. Ему нужно играть лучше на поле, как и всем нам. Мы должны были делать больше, чтобы добиться лучшего результата. Это не только из-за него мы получили такой отрицательный результат. Мы все должны брать на себя ответственность за то, что делаем, и я в первую очередь», — приводит слова Фернандеша ESPN.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов, набрав четыре очка. В заключительном туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Баварией».

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