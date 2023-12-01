Коди Гакпо — о 4:0 с «ЛАСКом»: мы должны быть на первом месте в группе

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал победу над «ЛАСКом» (4:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Я думаю, что мы должны быть на первом месте в группе с тем качеством, которое у нас есть. Я не знаю, закончена ли еще одна игра, но если мы займем первое место в группе, то это уже хорошо.

Мы должны продолжать, потому что у нас большие цели на сезон. Вот и все. Мы просто должны продолжать идти вперед и выигрывать как можно больше. Как я уже говорил, у нас в команде много игроков, и я думаю, что с этим качеством мы сможем выиграть много игр», — приводит слова Гакпо TNT Sports.

После пяти туров «Ливерпуль» занимает первое место с 12 очками в группе Е с «Тулузой» (8 очков), «Юнионом» (5 очков) и «ЛАСКом» (3 очка).

Заключительный матч в группе «Ливерпуль проведёт с «Юнионом». Встреча на стадионе «Лотто Парк — Констант ван ден Сток» состоится 14 декабря.