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Александр Кержаков назвал лучший хет-трик в своей карьере

Александр Кержаков назвал лучший хет-трик в своей карьере
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Бывший футболист «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков назвал свой самый лучший хет-трик в карьере.

«Андерлехту», конечно, в Лиге Европы. Просто это был европейский турнир, больше всего запомнилось», — сказал Кержаков в интервью на YouTube-канале TIME.

Напомним, Александр Кержаков недавно покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы. Команда идёт на девятом месте в чемпионате Сербии. У команды всего одна победа в семи последних матчах. Российский специалист возглавил «Спартак» 17 июня. Ранее Кержаков работал в кипрском клубе «Кармиотисса», «Пари НН», «Томи» и молодёжной сборной России. Профессиональную карьеру игрока Александр завершил в 2017 году, являясь в то время футболистом «Зенита».

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