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Защитник «Зенита» Круговой: Марио Фернандес сейчас на том же уровне, что был в ЦСКА

Защитник «Зенита» Круговой: Марио Фернандес сейчас на том же уровне, что был в ЦСКА
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Футболист «Зенита» Данил Круговой высказался о защитнике сине-бело-голубых Марио Фернандесе.

«С адаптацией Марио Фернандеса в «Зените» всё нормально. Общение с ним тоже — он понимает всё по-русски. Сейчас он восстановился после травмы, наберёт форму и будет играть. Если говорить о его уровне, то это тот же Марио Фернандес, что был и в ЦСКА», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

33-летний Фернандес присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом провёл восемь матчей за сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий. «Зенит» после 16 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка.

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