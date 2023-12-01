Пиняев рассказал, как получил прозвище Википедия

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал историю происхождения своего прозвища.

«Это пошло из Самары. Ребята что-то уточняли у меня, факт, кто как сыграл, забил или отдал голевую, а я быстро отвечал на этот вопрос. С того момента меня начали называть Википедия. Теперь, если я что-то говорю, никто не проверяет, верят сразу. Иногда могу такое лепить, но мне всё равно верят», — сказал Пиняев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл 16 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Железнодорожники после 16 туров чемпионата располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» на домашней арене.