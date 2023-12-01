«Эвертон» подал апелляцию на решение о снятии 10 очков в АПЛ

Футбольный клуб «Эвертон» сегодня подал председателю судебной коллегии Премьер-лиги апелляцию на решение комиссии Премьер-лиги о вычете у клуба 10 очков. Теперь для рассмотрения дела будет назначен апелляционный совет. Об этом сообщает пресс-служба ливерпульского клуба.

Напомним, английская Премьер-лига лишила «Эвертон» 10 очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей. Из-за этого «ириски» опустились с 14-го места на 19-е, в зону вылета. После 13 сыгранных матчей в активе английского клуба осталось всего четыре очка.

Следующий матч в рамках внутреннего первенства «Эвертон» проведёт 2 декабря, когда приедет в гости к «Ноттингем Форест». Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.